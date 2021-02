Ajax-trainer Erik ten Hag laat Quincy Promes buiten de selectie

De international was aan het einde van de Nederlandse transfermarkt hard op weg naar Spartak Moskou, waardoor Ajax besloot te schakelen en Oussama Idrissi huurde van Sevilla. Dat Promes in de volkomen fitte Ajax-selectie nu moet wijken voor Idrissi is een hard gelag. En ongetwijfeld een reden om zijn management van SEG aan te sporen de deal naar Spartak Moskou alsnog af te ronden. Die is voor beide partijen het beste.

Tegen PSV kan Ten Hag weer beschikken over Nicolas Tagliafico, die is hersteld van zijn oogblessure. Deze week trainde de vleugelverdediger (in de Johan Cruijff ArenA) met een bril op. Die zal hij vanavond ook dragen. „Het staat mij niet echt goed, maar ik hoef er niet knapper van te worden. Het moet bescherming geven”, zegt de Argentijn, die geen hinder ondervindt, op de website van Ajax. „Mijn zicht is perfect. Ik moet alleen nog voorzichtig zijn en mijn oog beschermen. Het is aan mij de taak om te wennen aan die bril. Ik moet ’m waarschijnlijk nog een paar weken dragen.”

Sleutelrol

In Alkmaar werd Tagliafico als linksback vervangen door Daley Blind, die in de bekerkraker weer een sleutelrol kan vervullen. Op de trainingen experimenteerde Ten Hag met de routinier op de plaats van de geschorste Ryan Gravenberch. Lisandro Martinez staat in dat geval opnieuw links centraal in de verdediging. Of de trainer daar vanavond ook voor kiest, moet blijken, omdat hij meerdere varianten uitprobeerde.

Achter de naam van Noussair Mazraoui staat een klein vraagteken. Devyne Rensch is zijn logische vervanger. Voorin moet Ten Hag kiezen tussen David Neres en Antony. Neres zou starten in de afgelaste wedstrijd tegen FC Utrecht.

Onana

Op de Ajax-site is Tagliafico lovend over de vanwege doping geschorste André Onana. „Hij is een jongen met een grote persoonlijkheid. Hij zal strijden tot het gaatje om te bewijzen dat het slechts om een vergissing ging en dat ze de straf moeten verlagen.”

Tagliafico zegt uit te kijken naar Ajax-PSV. „Het is dan geen Klassieker, maar wel een grote wedstrijd. Het wordt een heerlijk duel om te spelen. Ook omdat we elkaar weer snel tegen gaan komen in de Eredivisie.”

Vorige maand troffen Ajax en PSV elkaar ook al in de Johan Cruijff ArenA, maar dan in competitieverband. De Eindhovenaren kwamen al snel met 0-2 voor dankzij goals van Eran Zahavi. Maar daarna knokte Ajax zich terug tot 2-2, door treffers van Quincy Promes voor rust en Antony in de tweede helft.