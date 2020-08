Shanice van de Sanden met Lyon naar finale Champions League

Van de Sanden begon op de bank bij Lyon, waar topspeelster Ada Hegerberg helemaal ontbrak. Aanvoerster Wendie Renard maakte in de 67e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Vlak daarvoor had Grace Geyoro bij PSG het veld moeten verlaten met haar tweede gele kaart. Ook Lyon-speelster Nikita Parris moest een kwartier voor tijd na haar tweede geel vertrekken. Trainer Jean-Luc Vasseur bracht Van de Sanden in de slotfase nog in het veld.

In de finale treft Van de Sanden haar teamgenote bij Oranje, Dominique Janssen. Die won met Wolfsburg dinsdag met 1-0 van FC Barcelona. Lyon won de Champions League de afgelopen vier jaar en in totaal zes keer. Wolfsburg was de winnaar in 2013 en 2014.