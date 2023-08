Glory gaat UFC achterna met strikt anti-dopingprogramma

Glory geeft een enorme upgrade aan zijn eigen anti-dopingprogramma, wat na dat van de UFC als het meest geavanceerde en onafhankelijke in de vechtsportwereld moet gaan gelden. Wanneer het programma in het komende jaar volledig is geïmplementeerd, kunnen vechters onaangekondigde controles buiten wedstrijden om verwachten. Een nóg groter verschil: als het fout gaat, dan mag Glory alle details daarover in openbaarheid brengen. En wie gepakt wordt, moet flink betalen.

Kickboksers Alistair Overeem en Badr Hari tijdens hun GLORY: Collision 4 gevecht in het Arnhemse Gelredome in oktober 2022. Ⓒ ANP / ANP