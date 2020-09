Dwight Lodeweges doet het voor Oranje

Dwight Lodeweges volgt aandachtig de verrichting van zijn spelers bij Oranje. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Oranje is het post-Koeman-tijdperk in de Nations League begonnen met een thuisoverwinning op Polen (1-0). Dat het een moeizame zege was, en het spel nauwelijks kon bekoren, zal de 43e bondscoach ooit van het Nederlands elftal, Dwight Lodeweges, een rotzorg zijn. De drie belangrijke punten vergoedden alles.