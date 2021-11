Meer gebreken aan NEC-stadion

„Uit inspectie van het stadion is gebleken, dat er veel scheuren in de onderste elementen zitten. Niet alleen in het ingestorte deel, maar door het hele stadion”, aldus ingenieur Erik Middelkoop, die aangeeft dat het gaat om tientallen oude scheuren en honderden kleinere scheuren.

De oorzaak van de instorting van het uitvak van het Goffert-stadion na de Gelderse derby NEC-Vitesse was tweeledig. Het was een combinatie van het gedrag van de supporters op de tribune en ontwerpfouten bij de bouw van het stadion. Op het tribunedeel stonden 93 springende supporters. „Zoals de tribune ontworpen was, was die geschikt om dit aantal mensen te dragen, zolang ze zich rustig gedragen. De tribune was wel gemaakt om te springen, maar dan moet de belasting lager zijn. De combinatie van 93 springende mensen was te veel”, concludeerde ingenieur Middelkoop met zijn bureau.

Daarnaast speelde ook een fout die gemaakt is bij de bouw van het Goffert-stadion in 1999 een rol. „Er zijn bij de bouw fouten gemaakt bij de berekening van de wapening van het beton. De ontwerper van deze elementen is ervan uitgegaan dat als je de belasting gelijk verdeelt de wapening ook gelijk verdeeld moet worden. Maar uit de analyse blijkt dat de belasting zich aan de voorkant concentreert. Aan de achterkant is er onderbelasting, maar aan de voorkant treedt dan overbelasting op”, aldus Middelkoop.

Wethouder Bert Velthuis van Nijmegen geeft aan dat een terugkeer naar volledig gebruik van het Goffert-stadion niet op korte termijn te verwachten is. „Het zal nog wel enige tijd duren voordat het stadion weer veilig in gebruik kan worden genomen.” Het onderzoek wordt in februari van het komend jaar volledig afgerond.

Geen publiek tot de winterstop

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC rekent erop, dat er sowieso tot de winterstop niet met publiek op de tribune gespeeld kan worden in het Goffert-stadion. „Het is terecht dat nu de hele constructie wordt bekeken op ontwerpfouten. Zitten de ontwerpfouten alleen in dit deel of in alle elementen van het stadion. In een voetbalstadion moet je kunnen springen en juichen. Dat moet kunnen, maar dan moet de constructie wel goed zijn. Zolang die zekerheid er niet is, laten we geen toeschouwers toe in De Goffert. We gaan onverminderd door met het zoeken naar uitwijkmogelijkheden voor onze thuiswedstrijden. De toekomst is ongewis. Het best case-scenario is dat we in januari weer toeschouwers kunnen toelaten. Er is ook een worst case-scenario. Bij meerdere ontwerpfouten zijn we verder van huis.”

Van Schaik stuitte eerder op gesloten deuren bij de zoektocht naar een alternatieve speellocatie. „Ik heb veel collegialiteit ontmoet bij andere clubs, maar het uitwijken naar een andere stad ligt lastig. Ook daar alles wat er de laatste tijd is gebeurd in het voetbal. Je hebt ook te maken met lokale autoriteiten”, aldus Van Schaik, die drie opties in gedachten heeft voor als het niet lukt om een nieuwe speelplek in de buurt te vinden.

„Je kunt denken aan doorgaan met spelen zonder publiek zoals we dat afgelopen zondag tegen FC Groningen hebben georganiseerd. Een andere optie zou kunnen zijn: uitwijken naar een locatie verder weg. Dan moet je afwachten of spelers en businessclubleden zitten te wachten op een reistijd van twee uur of zo. Als het langer gaat duren zou je ook nog kunnen denken aan het optrekken van een tijdelijk stadion voor 12.000 mensen in de omgeving van Nijmegen. Denk maar aan het tijdelijke stadion van FC Utrecht op het Veemarktterrein tijdens de bouw van de Galgenwaard. Daarvoor staan offertes uit in binnen- en buitenland.”