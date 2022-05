Feyenoord warm onthaald bij terugkomst in Nederland

Premium Voetbal

Trotse Slot is hectiek van Marseille gauw vergeten

De spelers en staf van Feyenoord hebben geen feest gevierd in het hotel tijdens de nacht na het fraaie optreden in de halve finale in Marseille. In de kleedkamer was het na afloop van de wedstrijd wel een dolle boel, maar het feit dat de kraker met PSV in de competitie deze zondag alweer op het prog...