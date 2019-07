25 jaar na Verstappens pitbrand: ’Kreeg geen adem en alles werd zwart’

Een grote vuurzee rond de Bennetton-wagen waarin Jos Verstappen zit. Linksboven is te zien hoe de benzine eerst rondspuit, daarna op de gloeiend hete uitlaat komt en het misgaat. Net op tijd wordt Verstappen sr. geblust. Ⓒ ANP

HOCKENHEIM - De plotseling sproeiende benzine, in paniek wegrennende monteurs en dan de vlammenzee. 25 jaar geleden werd Jos Verstappen op de Hockenheimring onbedoeld hoofdrolspeler in een van de meest dramatische momenten in de geschiedenis van de Duitse Grand Prix. De pitstopbrand liep gelukkig voor de coureur, en indirect ook voor zijn zoon Max, goed af.