Speelsters Oranje houden weer afstand na coronabesmetting Groenen

Groenen speelde zaterdag de gehele wedstrijd mee tegen Zweden (1-1). Na afloop zochten de internationals contact met familieleden op de tribune. Om het risico op meer besmettingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat nu niet meer. De KNVB heeft verder besloten dat journalisten van schrijvende media de interviews met speelsters vanaf nu digitaal doen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Nederland vervolgt de groepsfase woensdag met een wedstrijd tegen Portugal, dat het EK tegen Zwitserland ook met een gelijkspel begon (2-2). Het is nog onduidelijk of keepster Sari van Veenendaal en verdedigster Aniek Nouwen dan mee kunnen doen. Het tweetal viel tegen Zweden voor rust geblesseerd uit. Het is nog niet duidelijk wat de onderzoeken in het ziekenhuis hebben opgeleverd. Dat hoopt de KNVB zondagavond of anders maandag te kunnen melden.