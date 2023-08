Oranje-uitblinkster Daphne van Domselaar bedolven onder complimenten: ’Ik sta nog helemaal aan’

’Voor de bekendmaking zeiden ze al dat ik de Woman of the Match was’

SYDNEY - De adrenaline klotste nog uit al haar poriën toen Daphne van Domselaar zich na afloop van de 2-0 zege op Zuid-Afrika meldde in de coulissen van Sydney Stadium. „Ik sta nog helemaal aan”, glunderde de keeper die vanwege haar glansoptreden in het achtste finale-duel was uitgeroepen tot ’Woman of the Match’.