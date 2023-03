Frenkie de Jong valt af bij Oranje

De middenvelder van FC Barcelona kwam niet ongeschonden uit de gewonnen Clasico tegen Real Madrid (2-1) en een MRI-scan wees inmiddels al uit dat hij twee weken rust moet houden. PSV’er Joey Veerman is opgeroepen als zijn vervanger. Hij miste maandag wel nog de eerste training.

Ook Steven Bergwijn mist de interlands in Parijs en Rotterdam. De aanvaller van Ajax raakte geblesseerd in de Klassieker tegen Feyenoord (2-3) en Donyell Malen, die niet in de voorselectie zat, is zijn vervanger. Dat is opvallend, omdat Noa Lang deel uitmaakte van de WK-selectie, maar vooralsnog niet voorkomt in de plannen van Ronald Koeman.

