Van Gerwen strandt al vroeg in Nieuw-Zeeland

Van Gerwen kwam met 1-4 achter en slaagde er vervolgens niet meer in om terug te komen. Van Gerwen won twee weken geleden in Australië de Queensland Darts Masters. Een week later was hij in de eerste ronde van New South Wales Darts Masters niet opgewassen tegen de Australiër Simon Whitlock.

Van Gerwen stak de hand in eigen boezem na zijn uitschakeling. „Een frustrerend einde van de World Series, maar dat kan ik mezelf alleen maar verwijten. Ik miste te veel dubbels in het begin van de wedstrijd. Goed gedaan Jonny Clay en veel succes in de halve finale. Het is tijd om aan thuis te denken en mijn familie te zien. Bedankt aan Australië en Nieuw-Zeeland.”