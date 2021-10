Louis van Gaal: ’Ik ben niet zo gauw van het padje af’

Een gele kaart pakken zou voor aanvoerder Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Luuk de Jong en Donyell Malen slim kunnen zijn, omdat ze dan de ontmoeting met het ’kleine’ Gibraltar missen en er dan in november in de beslissende ontmoetingen met Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis) sowieso weer bij zijn.

„Ik ben geen trainer die zegt dat je een gele kaart moet pakken nu. Dat vind ik niet goed”, aldus Van Gaal. „Voor iedere positie heb ik een schaduwspeler. Ik ben niet zo gauw van het padje af.”

Middenvelder Georginio Wijnaldum ontbreekt vrijdag tegen Letland vanwege een schorsing.

Oranje voor het eerst sinds november 2019 met uitfans

Het Nederlands elftal wordt vrijdag in de WK-kwalificatie tegen Letland voor het eerst in bijna twee jaar in een uitwedstrijd weer gesteund door Oranjefans. Ruim 400 supporters gaan mee naar Riga.

In november 2019 waren bij de ontmoeting met Noord-Ierland in de EK-kwalificatie voor het laatst uitsupporters welkom bij een interland van Oranje. Vanwege het coronavirus was dat daarna niet meer mogelijk.

Eindelijk weer uitfans. Ⓒ ANP/HH

In het Daugava-stadion is vrijdag plek voor 10.000 mensen. Tot dusverre heeft de Letse voetbalbond een kleine 2000 tickets verkocht.

Nederland speelt drie dagen later, ook in de WK-kwalificatie, een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. Tot maandag hadden ongeveer 26.000 mensen een kaartje aangeschaft voor het duel in De Kuip in Rotterdam.

Bekijk ook: Bondscoach Louis van Gaal lanceert tweetrapsraket op weg naar WK

Engelse scheidsrechter voor Nederlands elftal in Riga

Het Nederlands voetbalelftal krijgt vrijdag in de uitwedstrijd tegen Letland in de WK-kwalificatie te maken met een Engelse scheidsrechter. De FIFA heeft Andrew Madley aangesteld voor het duel in Riga, dat om 20.45 uur Nederlandse tijd begint.

De 38-jarige Madley floot Oranje nog niet eerder. Wel leidde hij in 2016 en 2017 twee oefenwedstrijden van de Nederlandse beloften. Van de huidige selectie van Oranje speelden Joël Drommel, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Guus Til en Teun Koopmeiners toen mee.