Nieuwe tegenvaller voor FC Barcelona

Vijf dagen na de vernedering door PSG (1-4 in het heenduel van de achtste finales Champions League, red.) moesten de Catalanen zich oprichten, maar volgde een nieuwe bittere teleurstelling.

Na een half uur voetbal ging Pedri in de mangel en mocht Lionel Messi net als tegen PSG aanleggen vanaf de stip, en faalde niet. Tot de 89e minuut leek het erop dat de thuisploeg in ieder geval zou winnen, maar dat gebeurde niet. De scheidsrechter floot voor een penalty na een even domme als lompe ingreep van de Franse verdediger Clément Lenglet. Alex Fernandez maakte gelijk.

Koploper Atletico Madrid, dat aan een slechte reeks bezig is, heeft acht punten meer dan Barça, waarbij Frenkie de Jong zoals altijd in de basis stond. Real Madrid heeft vijf punten meer dan nummer drie Barcelona, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Cadiz staat veertiende.