Applaus voor Lewis Hamilton na pech in tweede vrije training op Zandvoort

„Ik verlies power”, vertelde Hamilton via de boordradio aan zijn engineer, voor hij zijn wagen in bocht acht stilzette.

Het defect bij de Brit werd door een deel van de 70.000 aanwezige fans met gejuich bejubeld. Op het moment dat Hamilton in de pitstraat werd afgezet door de medical car trakteerde een groot deel van de toeschouwers op de hoofdtribune de zevenvoudig wereldkampioen echter op een daverend applaus.

Lewis Hamilton in actie op Zandvoort. Ⓒ HH/ANP

Boegeroep

Hamilton en Verstappen zijn in een spannend duel om de wereldtitel verwikkeld. Eerder dit seizoen viel de Nederlander van Red Bull tijdens de GP van Groot-Brittannië uit, na een tik van de Engelsman.

In Hongarije werd Hamilton daarop door een deel van de - op het oog - Nederlandse fans op boegeroep getrakteerd. Richting het weekeinde in Zandvoort hamerden diverse prominenten uit de racewereld erop dat een groot kampioen als Hamilton respect verdient en boegeroep niet op zijn plaats is. Vrijdag liet het publiek zien dat het die boodschap heeft begrepen.

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan zij aan zij door de Hugenholtzbocht. Ⓒ HH/ANP

Verstappen

Ook Verstappen is geen voorstander van boegeroep, zo stelde hij donderdag, al voelde hij zich niet geroepen om zijn fans de les te lezen.

„Ik keur het niet goed, maar in het voetbal hoor je het ook. Daar moet het spelers niet uitmaken. En Lewis heeft al gezegd dat hij zich er ook niets van aantrekt. Zo moet het ook. Als een uitploeg in het voetbal wordt uitgefloten, gaat de stadionspeaker ook niet zeggen: dit mag niet. Je houdt het niet tegen, mensen zijn gepassioneerd. Ik denk dat de mensen hier allemaal uitkijken naar een geweldig weekeinde. Ik kan wel zeggen: jullie moeten dit niet doen. Maar denk je dat ze naar mij gaan luisteren?”

Bekijk ook: Vliegtuigje met boodschap voor Lewis Hamilton vliegt boven Zandvoort

Slecht uit

Het is niet aannemelijk dat Hamilton vrijdag nog in actie komt. Tijdens vrije trainingen, die een uur duren, wordt de klok niet stilgezet bij een rodevlagsituatie. Later zorgde een spin van Nikita Mazepin ervoor dat de sessie andermaal moest worden stilgelegd. Verstappen, op dat moment goed voor de vijfde tijd, baalde dat hij wederom een snelle ronde moest afbreken. „Ongelooflijk, ik kom gewoon niet aan snelle ronde toe.”

Zijn zeldzame ’uitvalbeurt’ komt Hamilton slecht uit. Hij had zijn tijd op de baan goed kunnen gebruiken om data te verzamelen en te wennen aan het circuit. De Formule 1 keerde deze week na een afwezigheid van 36 jaar terug op het iconische circuit in de Noord-Hollandse duinen.