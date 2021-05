Qatar slaat terug: ’Veel mensen niet op hoogte van ontwikkelingen in ons land’

„Ik denk dat het voortkomt uit het feit dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die ons land doormaakt. Qatar heeft duidelijk progressie gemaakt en zal dat blijven doen.”

Meerdere landenteams, waaronder Duitsland en Noorwegen, riepen rond hun WK-kwalificatieduels op de mensenrechten te respecteren, zonder daarbij expliciet te melden dat het om Qatar gaat. Oranje deed dat met de slogan ’Football Supports Change’.

De kritiek draait met name om de behandeling van arbeidsmigranten. Volgens de Britse krant The Guardian zijn in Qatar de laatste tien jaar ruim 6500 buitenlandse arbeiders overleden.

Qatar noemt dat geen buitensporig aantal gezien het aantal migranten dat in het land werkzaam is en stelt bovendien dat er al veel verbeterd is. „We hopen op meer begrip van voetbalbonden, fans en spelers voor het proces dat Qatar moet doorlopen om bijvoorbeeld de arbeidswetgeving te herzien. Zo’n verandering kost tijd, maar het gaat snel”, aldus Al-Thani.

Het WK voetbal is van 21 november tot en met 18 december 2022.