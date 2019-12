Advocaat ziet ’veelbelovend’ Feyenoord

Dick Advocaat en assistent Cor Pot. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Meer dan een 0-0 gelijkspel zat er niet in voor Dick Advocaat in de 800e Eredivisie-wedstrijd van zijn leven (350 als trainer en 450 als speler), maar de Feyenoord-trainer was wel tevreden over de manier waarop zijn ploeg zich in de uitwedstrijd tegen Vitesse na rust had gemanifesteerd. Die biedt hem vertrouwen voor de komende week, waarin Feyenoord donderdag bij FC Porto-uit vecht voor de laatste kans op Europese overwintering en zondag thuis tegen PSV het gat met de nummer drie kan halveren.