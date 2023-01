FC Twente boekt zonder Zerrouki ’die moet blijven’ simpele bekerzege op Telstar

Doelman Ronald Koeman hield, onder toeziend oog van zijn vader en bondscoach, Telstar met enkele goede reddingen lange tijd op de been. In de 38e minuut viel de openingstreffer alsnog. Daan Rots stond op de juiste plaats om de bal, na een hoekschop, binnen te werken. Rots zorgde nog voor rust voor de 2-0. Aanvaller Manfred Ugalde kopte de bal tegen de paal, waarna Rots attent reageerde in de rebound.

De spanning was met de tweede treffer definitief uit de wedstrijd verdwenen. Het duurde tot halverwege de tweede helft totdat Virgil Misidjan de 3-0 binnen schoot. Telstar deed via Thomas Oude Kotte nog iets terug.

Ron Jans heeft het aardig op de rit bij FC Twente, dat na vijftien duels de vierde plaats bezet in de Eredivisie. Inmiddels is de club al twaalf duels op een rij ongeslagen in huis. Het is tien jaar geleden dat de tukkers een dusdanige reeks neerzetten. Ajax heeft slechts een punt voorsprong op FC Twente: 31 om 30. Feyenoord is koploper met een totaal van 34 punten.

Ramiz Zerrouki

De door de Rotterdammers begeerde Ramiz Zerrouki ontbrak aan FC Twente-kant. De middenvelder heeft zich ziek gemeld. De Enschedeërs willen de Algerijns international niet laten gaan.

„Zerrouki moet gewoon blijven”, sprak technisch directeur Jan Streuer na afloop in gesprek met ESPN. „Ik vind het voor de speler heel vervelend, want ik kan me voorstellen dat hij heel graag naar Feyenoord wil. Hij zal er meer kunnen verdienen, maar wij hebben ook ambitie. We vinden het geen enkel probleem om komende zomer mee te denken, maar we kunnen het nu niet maken om hem te laten vertrekken. Dan toon je niet de ambitie die je wil laten zien. We willen presteren.”