Oranje doet goede zaken met zuinige zege in Letland

Bondscoach Louis van Gaal had in Riga voor Feyenoorder Guus Til gekozen als vervanger van de geschorste Georginio Wijnaldum. Daarmee is de terugkeer van de Noord-Hollander naar de Eredivisie een groot persoonlijk succes geworden met nu al twaalf goals voor Feyenoord, tegen Turkije zijn eerste interlandgoal en nu dan ook zijn eerste basisplaats in Oranje.

Record Van Gaal

Ook Van Gaal zelf beleefde in Riga een mijlpaal. De Amsterdammer is nu de oudste bondscoach die ooit bij Oranje op de bank heeft gezeten. In Riga coachte Van Gaal op de leeftijd van 70 jaar en twee maanden en daarmee loste hij Dick Advocaat af als nestor onder de bondscoaches. Die was bij zijn laatste interland van zijn derde periode als bondscoach 70 jaar, één maand en achttien dagen.

De twee debutanten in de Oranje-selectie, Noa Lang en doelman Mark Flekken, begonnen in Riga op de bank. Daarmee is PSV-doelman Joël Drommel een plekje in de hiërarchie gezakt. Drommel moest samen met Manchester City-verdediger Nathan Aké op de tribune plaatsnemen.

Halfleeg

Het Daugava Stadion in Riga was geen inspirerend decor voor het Nederlands elftal. Het veld van het nationale stadion van Letland is voor vijftig procent niet omzoomd door tribunes. De tribunedelen die er wel zijn, waren ook niet erg goed gevuld. Slechts 5000 kaarten waren er verkocht voor het WK-kwalificatieduel, waarvan vijfhonderd voor Oranje-fans.

Louis van Gaal voor de wedstrijd Ⓒ Pro Shots

Van Gaal gaf vooraf aan, dat in dit soort wedstrijden de entourage het gevaar van onderschatting of verslapping oproept en dat de motivatie uit spelers zelf moet komen. Oranje begon gedreven aan het duel en al na twee minuten kreeg Davy Klaassen een goede kans na goed voorbereidend werk van Memphis Depay, maar de inzet van de Ajacied miste kracht. En een minuut later was er ook ruimte voor Depay zelf om uit te halen, maar zijn schot kwam niet tussen de palen.

Zoals verwacht trokken de Letten een menselijke muur op voor het eigen doel en moest Oranje op de hobbelige grasmat met snel spel en creativiteit die kapot zien te spelen. De equipe van Van Gaal domineerde het spel en had voor rust zelfs tachtig procent balbezit, maar het uitspelen van kansen verliep moeizaam. Een uitstekende corner brak de wedstrijd open voor Oranje. Een hoekschop van Memphis Depay, die over Virgil van Dijk heen ging, bereikte achter in het strafschopgebied Davy Klaassen, die de bal op de schoen nam en Oranje kon laten juichen. De achtste interlandgoal voor de Hilversummer. In vijf gevallen tekende Klaassen voor de eerste Oranje-goal, waarmee hij zijn bij Ajax opgebouwde status van ’Mister 1-0’ ook bij het Nederlands elftal waarmaakt.

De basiself van Oranje Ⓒ Pro Shots

Slordige Van Dijk

Een vroege voorsprong is een godsgeschenk tegen een zo defensieve tegenstander als Letland, maar met de 1-0 op zak ging Oranje zeker niet beter spelen. Meteen na de openingsgoal gaf het Nederlands elftal zelfs twee grote kansen weg. Captain Virgil van Dijk verspeelde de bal op een gevaarlijke plek, waarna de Letten gevaarlijk konden uitbreken. Doelpuntenmaker Davy Klaassen sprintte volle bak terug en wist tot tweemaal een Lets schot te kraken en hield daarmee Cambuur-speler Roberts Uldiriks van scoren af. Oranje was gewaarschuwd, maar een paar minuten later konden de Letten weer richting het doel van doelman Justin Bijlow trekken. Ditmaal was het Daley Blind die de inzet van Uldiriks blokte.

Debuut Lang

Het spelbeeld bleef onveranderd. Oranje omsingelde de Letten en probeerde gevaarlijk te worden. Maar het was ook weer niet zo, dat de Letse doelman Roberts Ozols nou zo’n spervuur van schoten te verwerken kreeg. Het dichtstbij kwam in het restant van de eerste helft PSV’er Cody Gakpo, die na een goede voorzet van zijn oude ploeggenoot Denzel Dumfries kon inkoppen, maar de bal via een Letse schouder over de achterlijn zag gaan. En ook in de tweede helft kreeg Gakpo een kopkans, evenals Stefan de Vrij uit een corner. Depay knalde de bal nog een keer net naast. Maar al met al was het weinig overtuigend en na een uur greep Van Gaal in. Noa Lang mocht debuteren als vervanger van Steven Berghuis, die op de rechterflank ditmaal flets speelde, terwijl Ryan Gravenberch de weinig opvallende Til kwam vervangen. Lang schonk Memphis Depay direct een kans, maar de aanvaller van Barcelona kwam niet goed uit met zijn stappen en kreeg de bal niet op doel.

Twee gedachten

De klok tikte door en onderhand begon Oranje een beetje op twee gedachten te hinken. Toch maar de 0-1 vasthouden of door blijven jagen op een ruimere voorsprong en dus een beter doelsaldo. Van Gaal opteerde voor het tweede en koos een kwartier voor tijd voor het afgelopen week in Zeist al aangekondigde plan-B. In de woorden van Van Gaal: ’Wout of Luuk erin en dan boem.’ Het werd dus Wout Weghorst, die zijn eerste speelminuten kreeg onder Van Gaal. Met de lange Weghorst in de spits kwamen er wat gevaarlijke momenten voor Oranje, maar Lang kreeg de bal er niet in, terwijl Weghorst de bal niet tussen de palen kreeg. Aan de andere kant moest Justin Bijlow nog een gigantisch belangrijke redding verrichten.

En zo bleef het tot de laatste minuut spannend in Riga, waar Oranje niet wist te overtuigen, maar wel het volle pond pakte en daarmee de koppositie in groep G versterkte.