KNVB-directeur Gudde: ’Geen competitie voor 1 september’

„Competitie- of bekervoetbal is bij het overleg niet aan de orde geweest, dus volgens mij zijn er tot 1 september geen wedstrijden. Dat lijkt me gewoon nog steeds klip en klaar”, aldus Gudde op FOX Sports.

Gudde verduidelijkte uitspraken van minister Martin van Rijn van Sport, die dinsdag zei dat hij niet helemaal uitsluit dat het nieuwe seizoen in het betaald voetbal nog vóór 1 september van start zou kunnen gaan. „Mijn vraag was of de internationals in augustus kunnen trainen en oefenwedstrijden spelen. Begin september heeft Oranje een interland tegen Polen en dan is het heel moeilijk om op 1 september pas te gaan trainen.”

Op initiatief van zaakwaarnemer Rob Jansen zaten alle hoofdrolspelers in het profvoetbal voor het eerst na de uitbraak van het coronavirus met elkaar aan tafel op het hoofdbureau van de voetbalbond in Zeist. De vakbonden VVCS en ProProf, belangenbehartigers van coaches (CBV), clubs (FBO), eredivisie (Eredivisie CV) en eerste divisie (CED) spraken over het plan waarmee de KNVB het betaalde voetbal zo goed als mogelijk door de coronacrisis wil loodsen.

Directeur Gudde sprak van een constructief overleg. „Het smeden van een coalitie is nuttiger dan ruziënd over straat rollen. Eendracht uitstralen is goed. We zitten in een situatie met zoveel onduidelijkheden naar de toekomst, dan moeten we met elkaar oplossingen bedenken.”

Hij heeft berekend dat het betaald voetbal tot 31 december een schade lijdt van 400 miljoen euro. „We werken verder aan het plan waarbij de vraag is wat de sector zelf kan doen. Het is ingewikkelde materie, waarbij we steeds wat blokjes aan het invullen zijn. We hopen over twee à drie weken goed beslagen ten ijs te komen in Den Haag”, aldus Gudde.

Zaakwaarnemer Jansen concludeerde na het overleg dat er een breed draagvlak is voor de collectieve salarisvermindering in het betaalde voetbal.