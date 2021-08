SK Brann-spelers houden seksfeestje in kleedkamer en op veld, bewakingscamera’s verraden hen

Het was het Noorse Bergens Tidende dat het verhaal als eerste naar buiten bracht. Na de training van donderdag ging een deel van de selectie van SK Brann uit eten. Twaalf spelers hadden echter nog zin in een ’after’ en trokken nog naar een nachtclub. Daar ontmoetten ze vier dames, die werden meegenomen naar het Brann Stadion. Daar speelden zich volgens de krant „stoeiactiviteiten op het veld en in de kleedkamer” af, voor het oog van de bewakingscamera’s.

De club heeft op zijn website al gereageerd op het voorval. „De politie is vrijdag een onderzoek gestart om te checken of er zich strafbare feiten hebben afgespeeld. De club werkt mee om alles tot op de bodem onderzoeken”, klinkt het. „We beseffen dat er geruchten zijn over het gebruik van illegale drugs, we gaan de spelers dus ook nog zelf testen”, voegde Vilbeke Johannesen, de algemeen directeur van Brann, er nog aan toe.

Ook de fans waren allerminst gelukkig met de activiteiten van hun spelers naast (en op) het veld. Voor de wedstrijd tegen Sandjeford afgelopen weekeinde werd een spandoek aan het stadion gehangen met daarop ’SCUM’, wat in het Engels zoiets betekent als ’uitschot’. Uiteindelijk won Brann de wedstrijd wel met 3-2.