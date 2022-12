Vierde plaats WK bezorgt Sofyan Amrabat ’nare nasmaak’

„Afsluiten met twee nederlagen is heel erg jammer, terwijl we zo’n toptoernooi hebben gespeeld waar we trots op moeten zijn”, aldus de 26-jarige voormalig middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord tegen de NOS.

Amrabat vindt dat Marokko zowel tegen titelverdediger Frankrijk (2-0) als Kroatië (2-1) misschien wel iets meer had verdiend. „We kregen kansen en deden in beide wedstrijden niet onder. Maar het heeft nu niet zo mogen zijn”, zei de in Huizen geboren voetballer.

„We hoopten op iets meer, maar bij de laatste vier van de wereld staan is heel erg speciaal. Dit was geen toeval en geluk, maar verdiend. We hebben een hele sterke selectie en dit moet het begin van iets zijn”, aldus Amrabat.