Eis van 5,5 jaar gevangenisstraf voor dopingarts Mark Schmidt

Schmidt is de spil in de dopingaffaire die de naam ’Operatie Aderlass’ draagt. Hij staat samen met vier handlangers terecht. De zaak kwam aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in Innsbruck, begin 2019, en een inval in de praktijk van Schmidt. Schmidt werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij wordt gezien als het hoofd van een internationaal bloeddopingnetwerk.

De arts zei tijdens de behandeling van de zaak dat hij het niet om het geld deed. „Ik was gefascineerd door topsport. Ik deed het niet voor het geld, maar het was een hobby”, aldus Schmidt.

Giro-knecht Tom Dumoulin

Schmidt bekende afgelopen jaar dat hij bij heel wat sporters illegale bloedtransfusies heeft uitgevoerd, vooral bij langlaufers en ook bij enkele wielrenners, onder wie Alessandro Petacchi en Georg Preidler. Laatstgenoemde was een van de knechten die Tom Dumoulin in 2017 hielp aan zijn eindoverwinning in de Giro d’Italia. „Ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me verraden”, zo reageerde Dumoulin destijds op het nieuws.

De rechtszaak moest in oktober worden opgeschort, omdat één van de betrokkenen besmet was geraakt met het coronavirus.