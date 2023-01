Nederlands onderonsje tussen Van de Zandschulp en Griekspoor met uren vertraging begonnen

Botic van de Zandschulp. Ⓒ AFP

De tweederondepartij op de Australian Open tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor is uren later dan gepland begonnen. Regen in Melbourne gooide roet in het eten.