Taylor Fritz begint jacht op ’Sunshine Double’ goed in Miami

De 24-jarige Amerikaan tekende na zijn partij op het glas voor de lens van de camera een zonnetje en zette daar ’x2?’ bij. Het was een hint naar de term Sunshine Double, zoals het winnen van de toernooien van Indian Wells én Miami wordt genoemd.

Volgens Fritz, die als nummer 13 van de wereld een ’bye’ had in de eerste ronde, was het als een grapje bedoeld. „Ik verwacht niet dat ik hier ook win. Ik ga het toernooi in met dezelfde mentaliteit als in Indian Wells, ik doe het wedstrijd voor wedstrijd.” Koekoesjkin had in de eerste ronde gewonnen van Botic van de Zandschulp.

Fritz versloeg vorige week Rafael Nadal in de finale in Californië en beëindigde zo de ongeslagen reeks van de Spanjaard in 2022. Vanwege een ribblessure ontbreekt de 21-voudig grandslamkampioen nu in Miami.

Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, de Griekse nummer 5 van de wereld, begon met een moeizame zege op de Amerikaanse qualifier J.J. Wolf: 6-4 6-7 (5) 6-1.

Onderweg liet Wolf, de nummer 167 van de wereld, wel een magistraal punt noteren. De Amerikaan, die rechtshandig is, verraste Tsitsipas met een linkshandige winner.

Het grote Spaanse tennistalent Carlos Alcaraz (18) won met 6-3 6-2 van de Hongaar Marton Fucsovics. Verrassend was de uitschakeling van Denis Shapovalov. De Canadese nummer 14 van de wereld verloor van Lloyd Harris uit Zuid-Afrika (3-6 4-6).