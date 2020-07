Manchester United-trainer Solskjaer klaagt over ’oneerlijk’ schema

De twee clubs treffen elkaar zondag op Wembley. ManUnited moet donderdag eerst nog aantreden tegen Crystal Palace in de Premier League, terwijl Chelsea dinsdag al in actie kwam

„Zij hebben 48 uur langer de tijd om te herstellen en rust te nemen dan wij. Dat is niet eerlijk”, zegt Solskjaer. „Voor de herstart van de competitie hebben we gesproken over het maken van een eerlijk speelschema. Maar goed, het gaat voor ons nu alleen om de wedstrijd tegen Crystal Palace. Die moeten we winnen. De wedstrijd van zondag is nu nog niet relevant. Dat zien we daarna wel weer.”

Chelsea won dinsdag al met 1-0 van Norwich City en verstevigde daarmee de derde plaats in de Premier League. ManUnited staat op plek vijf, met vier punten minder. De top 4 van de Engelse voetbalcompetitie plaatst zich voor de Champions League.

De ploeg van Solskjaer sluit de Premier League volgende week af met wedstrijden tegen West Ham United (22 juli) en Leicester City (26 juli). Die laatste club heeft op basis van een iets beter doelsaldo nu de vierde plaats in handen. „Het zijn twee hectische weken, maar de jongens hebben zich in jaren niet zo fit gevoeld”, aldus de Noorse trainer.