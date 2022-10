Aston Villa haalt Emery binnen als opvolger Gerrard

De 50-jarige Emery komt over van de Spaanse club Villarreal, waarmee hij in 2021 de Europa League wist te winnen. De afgelopen jaren was de Spanjaard ook trainer bij onder meer Arsenal, Paris-Saint-Germain en Sevilla. Hij begint op 1 november aan zijn nieuwe baan.

Gerrard was nog geen jaar in dienst bij Aston Villa, dat afgelopen weekend met 4-0 wist te winnen van Brentford.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League