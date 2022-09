Vitesse in Amerikaanse handen

De Amerikaanse investeringspartij, die ook investeert in het Engelse Leyton Orient en het Belgische Patro Eisden Maasmechelen, geeft daarbij een financiële garantstelling af voor een periode van minimaal vijf seizoenen (tot en met 30 juni 2027), die ruimschoots voldoende moet zijn om de jaarlijkse tekorten af te dekken en de beoogde investeringen te financieren. Donderdagmiddag wordt de nieuwe Vitesse-eigenaar gepresenteerd, waarna de overname bij goedkeuring door de licentiecommissie van de KNVB kan worden afgerond. Dit proces zal enige tijd vergen.

Traject sinds maart

De officiële aankondiging van het nieuwe eigenaarschap volgt op een maandenlang traject, dat in maart in gang werd gezet toen grootaandeelhouder Valeriy Oyf kenbaar maakte dat hij in het belang van Vitesse besloten had om zijn aandelen van de hand te doen.

Later gaf de vertrekkende eigenaar tevens aan dat hij de aandelen van de club zou overdragen aan de Stichting Betaald Voetbal „Vitesse-Arnhem”, die houder is van het prioriteitsaandeel. Daarbij doet hij ook afstand van de veelgenoemde schuld in de holding boven Vitesse (Performance Management Holding B.V.). Nu door de Common Group invulling is gegeven aan de overeengekomen garantstelling, zal de aandelenoverdracht van Valeriy Oyf aan de Stichting worden geëffectueerd. Ook deze transactie moet nog goedgekeurd worden door de licentiecommissie van de KNVB.

Er waren voor Vitesse zelfs twee belangrijke voorwaarden voor een overname. Ten eerste dat die met behoud van directie zou kunnen plaatsvinden dus geen verplichte managementwissel. En de tweede belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moest worden, was dat Vitesse de hoogste in de piramide zou worden. De club wilde dus niet aanhaken bij grote partijen als de City Group of Red Bull. Aan die voorwaarde is voldaan met de Common Group, want de andere clubs waar Parry in investeert - het Engelse Leyton Orient en het Belgische Patro Eisden Maasmechelen - zijn niet actief op het hoogste niveau in hun land.

Belangrijke dag

„Het is een belangrijke dag voor Vitesse en iedereen die de club een warm hart toedraagt”, geeft algemeen directeur Pascal van Wijk aan. „Maandenlang hebben we achter de schermen keihard gewerkt om het overnametraject tot het best mogelijke einde te brengen. We zijn ervan overtuigd dat de Common Group de juiste partij is voor Vitesse en presenteren de nieuwe grootaandeelhouder dan ook met enthousiasme, trots en vertrouwen. Dat doen we na tal van prettige gesprekken, meerdere vruchtbare bijeenkomsten in Arnhem en de onderlinge uitwisseling van een grote hoeveelheid informatie.”

„Vanaf het begin is duidelijk dat we een oprechte passie voor voetbal delen en dat hun intenties en aspiraties volledig in lijn liggen met de Believe in More-visie die wij hebben neergezet. Het is voor ons van groot belang dat we onze identiteit kunnen borgen en het ambitieniveau van de afgelopen jaren overeind kunnen houden”, aldus Van Wijk.

Het Vitesse-logo op stadion Gelredome. Ⓒ ANP/HH

Als oprichter en CEO is Coley Parry het gezicht van de Common Group. Hij zal, namens de grootaandeelhouder, ook zitting nemen in de Raad van Commissarissen van Vitesse. „Wij beginnen met ontzettend veel enthousiasme en vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van de club. Vitesse heeft een traditie en historie van meer dan 130 jaar, waar het met recht trots op kan zijn. Maar wij geloven ook in de toekomst van Vitesse en gaan er met de club alles aan doen om de stijgende lijn van de afgelopen jaren door te trekken”, vertelt de CEO van de Common Group.

Onder de indruk

„Tijdens onze gesprekken met de clubleiding zijn we onder de indruk geraakt van de visie en ambitie van Vitesse”, vervolgt Parry. „De identiteit, de strategie en het structurele geloof in meer sluiten naadloos aan bij onze ambities en hebben ons laten zien dat de club geen grote structurele veranderingen nodig heeft. We bouwen liever voort op wat er al bestaat. Natuurlijk hopen we dat de positie op de ranglijst wel verder zal verbeteren. We weten dat de start van het seizoen niet verlopen is zoals verwacht, maar we geloven dat de ommekeer met de wedstrijd tegen FC Groningen is ingezet. We zullen samen door deze periode komen, gaan voor het hoogst haalbare in het nog prille seizoen en bouwen ondertussen door aan het fundament voor de toekomst.”