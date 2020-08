Verlamde renner Edo Maas furieus na zien ongeluk met auto in Lombardije

Schachmann werd zaterdag in de Ronde van Lombardije aangereden door een nietsvermoedende bewoonster. Ⓒ Screenshot Twitter

Jakob Fuglsang won zaterdag de Ronde van Lombardije, maar de 114e editie werd vooral overschaduwd door de zware val van Remco Evenepoel. De afdaling van de Colle di Sormano was eerder al het decor voor zware crashes, en tot overmaat van ramp voor de organisatie ging het in de slotkilometers nog eens mis met een auto en Max Schachmann, die op weg was naar een mooie ereplaats.