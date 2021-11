John van ’t Schip stopt als bondscoach van Griekenland

„Er zijn gesprekken gevoerd om door te gaan, maar de Griekse voetbalbond heeft zoveel tijd genomen om tot een beslissing te komen, dat ik voelde dat het tijd was om verder te gaan”, schrijft Van ’t Schip op social media.

„Tevens denk ik dat onze visies over voetbal niet met elkaar stroken. Ik geloof in het Griekse voetbal en het talent dat ik hier heb gezien, maar de Griekse spelers moeten mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en te spelen. Er moeten meer Griekse spelers in de Super League spelen om toekomstige coaches kans op succes bij het nationale team te bieden. Tevens moet je geloven in een proces en niet van je visie afwijken.”

Eredivisie-spelers

Van ’t Schip wist zich met Griekenland niet te kwalificeren voor het WK van volgend jaar. De Grieken werden derde in de poule, achter Spanje en Zweden. Bij de Grieken werkte Van ’t Schip samen met spelers uit de Eredivisie, onder wie Pantelis Hatzidiakos, Vangelis Pavlidis (beiden AZ), Dimitrios Limnios (FC Twente) en Anastasios Douvikas (FC Utrecht).

Van ’t Schip trad in de zomer van 2019 in dienst van de Griekse voetbalbond. Daarvoor was hij in de Eredivisie werkzaam bij FC Twente en PEC Zwolle. Tussen 2004 en 2008 was hij assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje.