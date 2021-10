Premium Het beste van De Telegraaf

Kampioen blijft zonder averij dankzij bekritiseerde Remko Pasveer en David Neres Ajax klaar voor volgende klus: Borussia Dortmund

Remko Pasveer onderscheidde zich met enkele belangrijke reddingen. Ⓒ ProShots

HEERENVEEN - In aanloop naar het belangrijke treffen in de Champions League dinsdag tegen Borussia Dortmund liep Ajax in de Eredivisie bij sc Heerenveen (0-2) in ieder geval geen verdere averij op na de laatste nederlaag thuis tegen FC Utrecht.