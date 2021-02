Mike Teunissen moet vrezen voor voorjaar na val op Tenerife

Op Tenerife werd in een ziekenhuis eerste hulp verleend, waarna de onfortuinlijke renner gisteren naar Nederland vloog. In het AMC bleek uit nader onderzoek dat verdere behandeling noodzakelijk is en dat betekent dat de gehele voorjaarscampagne van Teunissen in gevaar is.

Teunissen is kapot van de nieuwe tegenslag. „Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos. Je wilt het seizoen graag goed beginnen, zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen. Maar goed, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg. In plaats van een stap vooruit te zetten met een hoogtestage, zet ik er nu twee achteruit. Ik ga er alles aandoen om er zo snel mogelijk weer te staan.”

„Het is niet anders”, berust Grischa Niermann in het lot van zijn renner. De vervanging wordt intern opgelost. „In de eerste plaats is dit een domper voor Mike. Voor ons als team is het ook balen, want het is natuurlijk geen geheim dat we in de klassiekers ambities hebben. Mike is daarvoor een sterke renner, maar gelukkig hebben we ook andere goede mannen om zijn gemis op te vangen. In de klassieke kern zullen renners een plekje doorschuiven en we hebben er vertrouwen in dat ze dat goed zullen doen.”