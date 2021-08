Bizarre middag: Max Verstappen wint kortste race in Formule 1-historie

De ’overwinning’ leverde de Nederlander dus niet de gebruikelijke 25 punten, maar 12,5 punt op. Dit was voor Verstappen niet genoeg om de leiding in de WK-stand van Lewis Hamilton over te nemen. Dit zou nu volgende week in Zandvoort kunnen gebeuren.

Wel verkleinde de coureur van Red Bull zijn achterstand op de Brit. Het verschil tussen de twee is nog maar drie punten. George Russell eindigde als tweede en Hamilton werd derde.

De hevige regenval op het circuit van Spa-Francorchamps dwarsboomde zondagmiddag lange tijd de start van de Grote Prijs van België. Ruim drie uur later dan gepland besloot de wedstrijdleiding dat de baan dan toch droog genoeg was om nog een uur te kunnen racen.

Na twee rondes achter de saftey car werden de coureurs echter alweer naar binnen geroepen en besloot de wedstrijdleiding dat het genoeg was.