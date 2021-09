Lewis Hamilton roemt vertrekkende Valtteri Bottas

De switch van Bottas van Mercedes naar Alfa Romeo hing al weken in de lucht. De Fin (32) debuteerde in 2012 bij Williams en maakte na 2016 de overstap naar Mercedes, waar hij wereldkampioen Nico Rosberg verving. De voorbije twee seizoenen eindigde hij als tweede in de WK-stand achter Lewis Hamilton. Bij Alfa Romeo vervangt Bottas landgenoot Kimi Räikkönen.

Hamilton zal op zijn beurt bij Mercedes vanaf volgend jaar worden vergezeld door George Russell, die de overstap gaat maken van Williams naar het topteam. Die deal is nog niet officieel aangekondigd.

Hamilton roemt Bottas

Hamilton roemt Valtteri Bottas als de beste teamgenoot die hij heeft gehad. De Finse Formule 1-coureur maakte maandag bekend dat hij na dit seizoen Mercedes verruilt voor Alfa Romeo.

Bottas werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen in de Formule 1 met Bottas als ploeggenoot. De Fin eindigde ook als tweede in het WK in 2019 en 2020. Hamilton zei op social media dat hij er trots op was dat hij met Bottas had samengewerkt. „Hij is de beste ploeggenoot geweest en het was een voorrecht om met hem te werken.”

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

„Jouw snelheid en strijdlust zijn indrukwekkend geweest, maar vooral als persoon spring je eruit”, zei Hamilton. „Je bent groter dan je denkt en zult gemist worden. Ik wens je al het beste voor je toekomstige avonturen. Laten we sterk eindigen en die achtste titel voor het team pakken.”

Mercedes leidt in het WK voor constructeurs voor Red Bull. Bij de coureurs gaat Max Verstappen aan de leiding met 3 punten voorsprong op Hamilton.