Volleybalsters overtuigend naar halve finales EK

Oranje was eerder dit EK in de groepsfase in Roemenië ook met 3-0 (25-21 25-20 25-13) te sterk voor Zweden, de nummer 43 van de wereldranglijst. Nederland staat op de negende plaats in het mondiale klassement.

In de halve eindstrijd speelt Oranje vrijdag in Belgrado tegen de winnaar van het duel tussen Italië en Rusland. Die wedstrijd is woensdag, eveneens in Belgrado.

Nederland had in Plovdiv een enigszins stroeve start. Oranje keek in de eerste set vrijwel voortdurend tegen een achterstand aan. Pas bij 19-19 nam de ploeg van Selinger het initiatief over. Zweden hield goed vol, maar moest uiteindelijk de set toch aan Nederland laten na een verkeerde smash van sterspeelster Isabelle Haak.

In de tweede set nam Oranje vanaf 4-4 afstand van Zweden. Bij een stand van 19-14 stribbelde de Scandinavische formatie nog even tegen, maar na 19-16 stond het ontketende Oranje geen punt meer af.

In de derde set leidde Nederland snel met 5-1, maar daarna zakte de concentratie iets weg. Zweden kwam terug tot 15-15, leidde zelfs nog even, maar net op tijd was Oranje weer bij de les. Nika Daalderop was topscorer met 16 punten, gevolgd door Juliët Lohuis (11 punten) en Elles Dambrink (10 punten).