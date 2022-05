Kampioen Bayern na veelbesproken Ibiza-trip niet langs degradatiekandidaat

Een deel van de selectie van Bayern verbleef afgelopen week een paar dagen op het Spaanse eiland Ibiza, voor wat technisch directeur Hasan Salihamidzic „teambuilding” noemde. In Duitsland waren verontwaardigde reacties op de reis naar het Spaanse feesteiland nu de competitie nog bezig is. Nagelsmann zei het geen probleem te vinden. „Onze spelers zijn allemaal oud en wijs genoeg en zijn vrij om te beslissen wat ze doen op hun vrije dagen”, aldus de trainer, die zijn ploeg even vrijaf had gegeven.

Wel de schaal voor Zuid-Duitsers

Bayern begon met verdediger Tanguy Nianzou, die dit seizoen pas vijf keer eerder in de basis stond. Tiago Tomás bracht Stuttgart op voorsprong. Via Serge Gnabry en Thomas Müller pakte de thuisploeg vlak voor rust de leiding. In de 52e minuut maakte Sasa Kalajdzic gelijk. De Fransman Kingsley Coman kreeg in de blessuretijd nog rood. Na afloop van de wedstrijd kreeg de landskampioen de schaal overhandigd voor de tiende landstitel op rij.

Stuttgart staat op de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen nacompetitie betekent. Met nog één wedstrijd te gaan is de voorsprong op de zeventiende plek, die goed is voor directe degradatie, 3 punten.