Eran Zahavi lijkt te starten bij PSV, Joey Veerman vermoedelijk op bank tegen Ajax

„Dat zijn allemaal wedstrijden met een eigen verhaal”, aldus Schmidt. „Ik zou deze keer graag wat meer opties hebben”, doelde hij de absentie van spelers als Noni Madueke, Ibrahim Sangaré en André Ramalho. „Er is nu veel om over na te denken. Want een paar van de spelers die wel beschikbaar zijn, kunnen geen hele wedstrijd spelen.”

Geen zorgen

Daarmee doelde Schmidt op spits Eran Zahavi, die in het bekerduel tegen Telstar de laatste 25 minuten mee deed. Dat waren zijn enige minuten in tweeënhalve maand tijd. „Het was een beloning voor de manier waarop hij zich terug knokte van die knieblessure. Ik weet dat hij alles in het werk heeft gesteld om weer fit te worden. Daar hoef je je bij hem geen zorgen over te maken. Die minuten waren voor Zahavi belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in zijn eigen lichaam. Of hij in de basis start, beslis ik na de laatste training.”

Alles wijst erop dat de Israëlier een basisplaats krijgt. Zahavi is vaak op zijn best in de topper. Hij scoorde vorig seizoen met een vrije trap in het Philips Stadion tegen Ajax en was bij het 2-2 gelijkspel in de ArenA tweemaal succesvol. Door de absentie van Carlos Vinicius en de mindere vorm van Maxi Romero zijn er ook geen alternatieven.

’Steeds meer gewend’

Minder stellig was Schmidt over Joey Veerman, die in het bekerduel met Telstar met een doelpunt en een assist van beslissende betekenis was. Over de Volendammer zei de trainer dat hij ’steeds meer gewend raakt aan zijn nieuwe teamgenoten bij PSV.” Dat zou erop kunnen duiden dat de Duitser het proces nog niet voltooid vindt en dat hij toch kiest voor Marco van Ginkel. De eerste aanvoerder van PSV kreeg in het bekerduel donderdag rust, maar speelde tegen FC Groningen ook al naast Erick Gutierrez in de rol van de absente Sangaré.

Bekijk ook: Hierdoor kunnen Ajax en PSV elkaar nog niet treffen in het bekertoernooi

Over het belang van de wedstrijd tegen Ajax was Schmidt wel duidelijk. „Het is voor PSV geen must om die wedstrijd te winnen, maar wel een kans om meer afstand te nemen. We hebben er hard voor gewerkt om in deze situatie te komen. Die positie zullen we niet zomaar weggeven.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Obispo, Boscagli, Mauro Junior; Gutierrez, Van Ginkel; Doan, Götze, Gakpo; Zahavi.