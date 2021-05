Door Ajax begeerde Jay Gorter moest van ver komen

AMSTERDAM - Met 25 clean sheets verbrak de door Ajax begeerde Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter dit seizoen een record van een halve eeuw oud. Niemand minder dan de legendarische GVAV-doelman Tonny van Leeuwen, die twee interlands keepte voor Oranje en in de zomer van 1971 op 28-jarige leeftijd verongelukte, werd door de Purmerender uit de boeken verdreven. De ultieme bekroning van een geweldig debuutseizoen beleefde Gorter vorige week, toen hij op de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie in een thriller promotie afdwong met Go Ahead Eagles.