Herbeleef kwalificatie Verstappen op Hockenheimring

Max Verstappen Ⓒ BSR Agency

Hockenheim - Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Duitsland als tweede van start. De coureur van Red Bull was 0,346 langzamer dan de Brit Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes vanaf poleposition start. De derde plek is voor de Fin Valtteri Bottas, ploeggenoot van Hamilton.