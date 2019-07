Live kwalificatie: Kan Verstappen in Duitsland verrassen met pole?

,,We zijn op dit moment nog niet snel genoeg om te vechten met Ferrari en Mercedes, maar het gat is ook niet zó groot”, liet Verstappen weten na de eerste trainingsdag in Duitsland. De vraag is nu of de Nederlander de Mercedes -en Ferrari-coureurs toch kan verschalken tijdens de kwalificatie.

Bekijk ook: Verstappen tweede in laatste vrije training

Bekijk ook: Vierde tijd Verstappen in eerste vrije training

De race van zondag, verreden op de Hockenhemkring - hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer - gaat om 15.10 uur van start.