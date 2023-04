Team met gewonde zeilster Kuiper wint langste etappe in geschiedenis Ocean Race

De Malizia deed 35 dagen over de oversteek van Kaapstad in Zuid-Afrika naar de Braziliaanse havenstad Itajaí. Het was met 12.750 zeemijlen (ruim 23.600 kilometer) de langste etappe ooit van de zeilrace om de wereld.

De boot kreeg kort na vertrek al tegenslag te verwerken doordat een mast afbrak. Het team slaagde erin de boel te repareren en de race te vervolgen. Vervolgens raakte Kuiper gewond, maar ze moest aan boord blijven.

De Ocean Race bestaat voor de boten die uitkomen in de Imoca-klasse uit zeven etappes. De laatste gaat in juni van Den Haag naar Genua in Italië. Daar doen ook de VO65-boten aan mee, waaronder Team JAJO uit Nederland. De zes boten in deze klasse varen alleen de eerste, zesde en zevende etappe.