Van Dijk: ’Die scheids... kom op joh, even serieus’

„We maken de verdiende 1-1, komen zelfs voor en daarna wilde de scheidsrechter het weer spannend maken...”, zei de captain van Oranje voor de camera van de NOS. „Kom op man, even serieus. Hij ziet die bal niet eens en die valt dan op zijn arm.”

Maar de 2-2 bracht Oranje niet van de wijs. „We zijn blijven geloven, blijven voetballen. Tot aan het eerste tegendoelpunt was er dan ook niet veel aan de hand, we domineerden zelfs. Al kon het wel wat sneller, maar we waren een beetje verrast dat de Duitsers inzakten”, aldus de centrale verdediger.

„Dit is ontzettend belangrijk. We waren al vol vertrouwen en we hebben gewoon een goed elftal”, aldus Van Dijk. „De Duitsers hadden het ontzettend lastig met ons.”