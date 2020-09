Ritsu Doan staat voor verhuur bij PSV

PSV hoopt dat Doan, die nog tot medio 2024 vastligt, elders weer meer van zijn kwaliteiten kan laten zien. In Eindhoven lukte dat te weinig naar de zin van zowel Doan als de club, hoewel de Japanner in Groningen bewees ontegenzeggelijk over kwaliteiten te beschikken om in de Eredivisie het verschil te kunnen maken. Doan heeft na een goed jaar bij een andere club nog altijd drie contractjaren te gaan bij PSV, waardoor hij zijn waarde behoudt.

Een jaar geleden was er nog veel te doen om de man die voor minimaal 7,5 miljoen euro overkwam van FC Groningen. De veelzijdige aanvaller, die eerder ook op de radar van Ajax, Shakhtar Donetsk en CSKA Moskou stond, had eindelijk zijn transfer naar een topclub te pakken.