Trainer Schreuder mist bekerfinale na flinke nederlaag met Brugge

Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes en Laurent Depoitre maakten de doelpunten. Denis Odoi van de thuisclub kreeg kort na rust de rode kaart.

Bij Club Brugge, met trainer Alfred Schreuder, was Noa Lang basisspeler. Bas Dost viel na ongeveer een uur in en Ruud Vormer bleef op de bank.

In de andere halve finale spelen donderdag Anderlecht en KAS Eupen.

Chelsea weet ternauwernood stunt van Luton Town te voorkomen in FA Cup

Chelsea is woensdag ontsnapt aan uitschakeling in de strijd om de FA Cup. De ploeg van coach Thomas Tuchel, vooral in het nieuws door het aanstaande afscheid van eigenaar Roman Abramovitsj, moest tegen Luton Town tot het uiterste gaan maar won met 3-2 dankzij een treffer van Romelu Lukaku. Daarmee staat Chelsea in de kwartfinales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Chelsea verloor zondag in de finale van de League Cup na een lange strafschoppenserie van Liverpool. Woensdag bevestigde de Russische eigenaar Abramovich dat hij de Londense club verkoopt. Kort na de inval van het Russische leger in Oekraïne had hij zijn belangen in de club al formeel overgedragen.

Reece Burke zette met een rake kopbal de thuisclub al na 2 minuten op voorsprong. Chelsea stelde er weinig tegenover maar in de 27e minuut maakte de Spanjaard Saúl ̃Ñíguez toch gelijk. Het leek een aanzet tot herstel van de orde maar kort voor rust nam Luton, de nummer 6 op het tweede niveau in Engeland, opnieuw de leiding via Harry Cornick. Pas in de 68e minuut bracht een treffer van Timo Werner de stand weer in evenwicht, waarna Lukaku het duel 10 minuten later besliste.

Romelu Lukaku schreeuwt het uit na zijn winnende goal Ⓒ ANP/HH

Liverpool

Liverpool drong eveneens door tot de volgende ronde. De nummer 2 van de Premier League versloeg op het eigen Anfield Norwich City, 2-1. De Japanner Takumi Minamino scoorde voor rust twee keer voor de thuisclub. Lukas Rupp maakte in de slotfase een doelpunt voor Norwich City.

Virgil van Dijk had een avondje rust gekregen van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Bij Norwich stond Tim Krul in het doel.

RB Leipzig na ruime zege halvefinalist in DFB Pokal

RB Leipzig heeft woensdag op overtuigende wijze de halve finales bereikt in de strijd om de DFB Pokal, het Duitse bekertoernooi. Op bezoek bij tweedeklasser Hannover 96 bleek de Bundesligaclub veel te sterk: 0-4.

Leipzig leidde na 22 minuten al met 2-0, beide keren kwam het doelpunt van de voet van Christopher Nkunku. De Fransman stond twee keer aan het eind van een razendsnel uitgevoerde counter. Bij zijn tweede treffer omspeelde hij doelman Ron-Robert Zieler en kapte hij verdediger Marcel Franke uit. Na rust bleef het niveauverschil zichtbaar. Dat uitte zich in doelpunten van Konrad Laimer en André Silva. Bij de thuisclub voetbalde de van Feyenoord gehuurde Mark Diemers alleen de eerste helft mee.

Van Rhijn valt in als penaltyspecialist en mist

Bij de laatste vier van het toernooi om de DFB Pokal zit nog één club uit de Tweede Bundesliga. Hamburger SV versloeg op eigen veld Karlsruher SC, dat eveneens op het tweede niveau uitkomt. Het duel was na de reguliere 90 minuten in 2-2 geëindigd, met dank aan de gelijkmaker van HSV’er Robert Glatzel in de extra tijd. Nadat er in de verlenging niet meer was gescoord waren strafschoppen nodig. Die nam HSV, waar Ludovit Reis (ex-FC Groningen) invaller was, beter: 3-2. Ex-Ajacied Ricardo van Rhijn kwam bij Karlsruhe in de slotminuut in het veld en miste vanaf 11 meter.

Dinsdag kwalificeerde Union Berlin zich al, woensdag volgt nog de laatste kwartfinale tussen VfL Bochum en SC Freiburg.