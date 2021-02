Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Schalke 04 neemt afscheid van technisch directeur

17:55 uur Schalke 04 neemt komende zomer afscheid van technisch directeur Jochen Schneider. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de hekkensluiter van de Bundesliga.

Schneider wist vorige maand nog Klaas-Jan Huntelaar tot een terugkeer naar Schalke 04 te verleiden. De van Ajax overgekomen spits is door twee kuitblessures nog maar nauwelijks in actie gekomen voor zijn Duitse club.

Schalke heeft 9 punten minder dan Arminia Bielefeld, de nummer 16 van de ranglijst die op basis van de huidige klassering aan het einde van het seizoen promotie-degradatieduels mag spelen.

Sportclubs lopen miljoenen mis door ’weeffout’ in NOW-regels

16:58 uur Honderden Nederlandse sportclubs lopen bij elkaar enkele miljoenen euro’s compensatie mis door een „weeffout” in het toewijzingssysteem van de NOW-regeling. Onder aanvoering van voetbalbond KNVB pleiten de sportbonden voor aanpassing van de regels.

De overheid beoordeelt de aanvragen op basis van de opgegeven loonkosten in juni 2020, maar in heel wat sporten worden in die maand geen salarissen betaald omdat het seizoen dan stilligt. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aanpassing daarvan niet mogelijk.

Volgens de KNVB lopen tussen de zeshonderd en zevenhonderd amateurvoetbalverenigingen bij elkaar ruim 2 miljoen euro mis door deze „bureaucratische regel”, aldus Jan Dirk van der Zee, de directeur amateurvoetbal.

Hockey: Duels Oranje met Duitsland nog zonder publiek

16:18 uur De hockeywedstrijden tussen de nationale teams van Nederland en Duitsland in de FIH Pro League worden in maart nog zonder publiek afgewerkt. De nu geldende coronamaatregelen maken spelen met publiek niet mogelijk, zegt hockeybond KNHB.

De Pro League gaat voor Oranje op zaterdag 6 maart verder in het Wagener Stadion in Amsterdam. Om 14.00 uur spelen eerst de vrouwen tegen Duitsland, om 16.30 uur gevolgd door de mannen. Een dag later staan op dezelfde tijdstippen beide duels nog eens op het programma.

In mei spelen de Nederlandse teams in de Pro League tegen Australië, België en Nieuw-Zeeland. De KNHB bepaalt later waar er gespeeld wordt en kan ook later pas zeggen of er dan misschien wel weer fans welkom zijn.

Voetbal: Alaba bevestigt vertrek bij Bayern München

14:36 uur Verdediger David Alaba heeft zijn vertrek na dit seizoen bij Bayern München eindelijk bevestigd.

Al maandenlang gingen er geruchten over het naderende afscheid van de 28-jarige Oostenrijker, vooral ook omdat hij weigerde zijn contract te verlengen bij de Duitse grootmacht. Tijdens een persbijeenkomst maakte de international officieel bekend dat hij komende zomer verhuist naar een andere club. Alaba onthulde zijn nieuwe club echter nog niet. Onder meer Barcelona en Real Madrid zouden de transfervrije speler graag inlijven.

Alaba streek in 2008 bij de jeugdafdeling van Bayern München neer. Sindsdien won hij alle prijzen met de Duitse club die er te winnen zijn.

Voetbal: Manchester United legt talent Greenwood langer vast

14:00 uur Manchester United heeft het contract van toptalent Mason Greenwood dinsdag verlengd tot 2025, met een optie voor nog een extra jaar. Greenwood is afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. De pas 19-jarige rechtsbuiten speelde al 52 competitieduels voor ManUnited. Daarin scoorde hij elf keer.

„Mason is een fantastisch talent en een mooi voorbeeld van het type speler dat onze jeugdopleiding voortbrengt”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer. „Hij heeft dit seizoen veel progressie gemaakt, toont volwassenheid en diepgang in zijn spel, en is uitgegroeid tot een van de beste jongeren in het land. Hij is een natuurtalent en heeft een geweldige instelling. We weten hoe belangrijk hij zal zijn voor Manchester United de komende seizoenen.”

Schaken: Giri hervat 19 april Kandidatentoernooi Jekaterinenburg

13:37 uur Schaker Anish Giri vervolgt op 19 april zijn jacht op de winst in het Kandidatentoernooi. De Nederlandse grootmeester treedt in de achtste ronde met zwart aan tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Plaats van handeling is Jekaterinenburg in Rusland.

De wereldschaakbond FIDE bevestigde dinsdag de hervatting van het toernooi, waarin acht topschakers uitmaken wie in november wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen in een tweekamp.

Het Kandidatentoernooi werd vorig jaar eind maart na zeven ronden afgebroken nadat de Russische overheid aankondigde het luchtruim te sluiten vanwege de coronapandemie. De buitenlandse schakers en officials verlieten zo snel mogelijk het land.

Voetbal: PSV stalt jonge verdediger bij Dinamo Zagreb

12.48 uur: PSV verhuurt Justin de Haas voor de rest van het seizoen verhuurd aan Dinamo Zagreb. Dat maken de Eindhovenaren op hun website bekend.

De Haas speelde in totaal 25 duels voor Jong PSV en maakte daarin één doelpunt in de gewonnen uitwedstrijd tegen Jong Ajax dit seizoen. De 21-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract in het Philips Stadion en zal er na zijn verhuur vermoedelijk niet terugkeren.

Dinamo Zagreb is momenteel de koploper van Kroatië met een voorsprong van drie punten op de nummer twee. Daarnaast is de club uit de hoofdstad nog actief in de Europa League, waarin het donderdag Krasdonar treft.

Motorsport: WK Superbike Assen met drie maanden verplaatst naar juli

12.42 uur: Het wereldkampioenschap Superbike opent dit seizoen toch niet op het TT Circuit van Assen. Het motorsportevenement is met drie maanden verplaatst, van 23-25 april naar 23-25 juli. Assen is op de aangepaste kalender de vijfde ronde in het kampioenschap.

Het TT Circuit volgt de richtlijnen van de veiligheidsregio, die bepalen dat tot 1 juni geen grootschalige publieksevenementen in Drenthe mogen plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Aangezien promotor Dorna hecht aan de aanwezigheid van toeschouwers, was het besluit om het WK Superbike te verzetten snel genomen.

„Hoe de situatie in juli is, weten we nu nog niet. We willen het evenement, evenals de TT, het liefst ’volle bak’ organiseren, maar zijn afhankelijk van het landelijk beleid”, zegt een woordvoerder van het circuit.

De TT van Assen ging vorig jaar niet door en staat gepland voor 25-27 juni. „De 37.000 kaarten die we al hadden verkocht, zijn voor de komende editie geldig. Maar we kunnen op dit moment niet weten of tegen die tijd de richtlijnen zijn versoepeld en er dan wel publiek is toegestaan.”

Het seizoen in het WK Superbike begint nu van 7-9 mei in het Portugese Estoril. Michael van der Mark is de enige Nederlander in de klasse van de zware motoren. De Rotterdammer eindigde afgelopen seizoen, in zijn laatste jaar in het fabrieksteam van Yamaha, als vijfde. Komend seizoen komt hij uit op een BMW.

Wielrennen: Vuelta deelt wildcards uit

12.07 uur: In navolging van de Tour de France en de Giro d’Italia heeft ook de Vuetla drie wildcards uitgedeeld. Burgos-BH, Caja Rural - Seguros RGA en Euskaltel - Euskadi zijn de gelukkige ploegen.

Dat betekent dat Jetse Bol en Alex Molenaar weer mogen dromen van deelname aan de Ronde van Spanje. Beiden reden de wedstrijd afgelopen jaar voor Burgos-BH. Bol reed de ronde ook in 2018 en 2019 voor de kleine Spaanse ploeg. In 2017 deed hij mee in de kleuren van het Colombiaanse Manzana Postobon.

Alpecin-Fenix mag als winnaar van de Europe Tour van afgelopen seizoen ook deelnemen aan de Vuelta.

Voetbal: PSV-topscorer Smits haakt af bij Nederlandse voetbalsters

11.28 uur: Spits Joëlle Smits van PSV moet de komende oefeninterlands van de Nederlandse voetbalsters aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige Smits, met dertien doelpunten de topscorer van de Vrouwen Eredivisie, is niet fit genoeg. De Brabantse meldde zich maandag wel in Zeist, maar keert na overleg met de staf terug naar Eindhoven.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Ashleigh Weerden opgeroepen als vervangster van Smits. De 21-jarige Weerden speelt voor de Franse club Montpellier en heeft drie interlands op haar naam staan. De eveneens 21-jarige Smits staat ook op drie interlands voor de ’Leeuwinnen’. De PSV-speelster, die al twee keer topscorer van de Eredivisie werd, gaat na dit seizoen naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg.

De voetbalsters oefenen donderdag in Brussel tegen België en nemen het volgende week woensdag in Venlo op tegen Duitsland. De selectie van Wiegman bestaat uit 23 speelsters.

Basketbal: Curry blijft scoren voor Golden State Warriors

9.22 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Golden State Warriors in San Francisco met grote cijfers gewonnen van Cleveland Cavaliers. Het duel eindigde in 129-98. Stephen Curry was bij de thuisploeg opnieuw de gevierde man. Hij bracht 36 punten op zijn naam.

Voor Curry was het zijn tiende wedstrijd op rij waarin hij tenminste 27 punten maakte en met een scoringspercentage van 50 procent of hoger eindigde. Daarmee was hij de eerste guard sinds de legendarische Michael Jordan (1995-96), die zo’n reeks neerzette.

Utah Jazz behaalde de achtste overwinning op rij. De koploper van de Western Conference was met 134-123 te sterk voor de Philadelphia 76ers, de lijstaanvoerder van de Eastern Conference. In Salt Lake City was Jordan Clarkson topscorer bij de winnende thuisclub met 40 punten. Bij de bezoekers blonken Ben Simmons (42 punten, 12 assists, 9 rebounds) en Tobias Harris (36 punten, 10 rebounds) uit.