Van Drongelen onthutst na eigen goal

De Nederlander maakte in de tweede helft tot zijn ontsteltenis een eigen doelpunt. Van Drongelen toonde tegenover Bild Zeitung zijn emoties. „Wie mij goed kent, weet dat ik vannacht slecht zal slepen. Ik kon mezelf wel van kant maken na mijn fout.”

„Met een tegenstander in de rug probeerde ik de bal weg te schieten”, vertelde Van Drongelen over het voor hem zo schlemielige moment. „Mijn reddingsactie ziet er simpelweg niet goed uit. Dat reken ik mijzelf zeker aan.”

Van Drongelen maakte in de zomer van 2017 de overstap van Sparta naar HSV. In het eerste jaar vloog hij er met zijn nieuwe werkgever direct uit in de Bundesliga. Vorig jaar eindigde HSV als vierde in de tweede Bundesliga. Na zes speelronden bezet HSV nu de tweede plek, achter VfB Stuttgart.