Michelle de Jong als enige positief in aanloop naar NK Afstanden

De overige bijna 150 deelnemers, coaches en teambegeleiders bleken negatief, zo heeft de KNSB bekendgemaakt.

De nationale schaatsbond werkt met strenge protocollen op weg naar de opening van het nieuwe seizoen. De laatste uitslagen van alle geteste personen kwamen donderdag binnen. De Jong bleek woensdag al positief, als enige van alle deelnemers, coaches en begeleiders die maandag en dinsdag werden getest.

Iedereen wordt donderdag of vrijdag opnieuw getest, afhankelijk van wanneer de deelnemers voor het eerst in actie komen. De wedstrijden worden in een leeg Thialf-stadion afgewerkt.