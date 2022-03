Matthijs de Ligt: ’Heel zuur natuurlijk’

„Heel zuur natuurlijk”, aldus Matthijs de Ligt over de uitschakeling van Juventus in de Champions League tegen Villarreal. „Je hebt uit 1-1 gespeeld, een redelijk uitgangspositie denk ik. Tot de 75e minuut ging het ook redelijk, niet top, want je scoort niet. Op zich prima, je hebt de controle, zij hebben niet echt veel mogelijkheden gehad. We hadden in de eerste helft wel echt 3 of 4 grote kansen. Ja, die laatste twintig minuten waren dramatisch natuurlijk.”