Edward Sturing herkent zich bij Vitesse in racelegende Niki Lauda

Edward Sturing wil niet te hard van stapel lopen met Vitesse. „Bij vlagen hebben we leuke dingen gedaan, maar bij vlagen was het ook minder.” Ⓒ FOTO ANP

SITTARD - Ook zijn vijfde periode als (interim-)trainer van Vitesse is Edward Sturing begonnen met een goed resultaat. ’Edje Interim’ verloor nog nooit als hij het moest overnemen en bij de drie zeges en het gelijkspel, waarmee hij in het verleden aftrapte, kwam ditmaal opnieuw een zege. Vitesse won in Sittard eenvoudig van Fortuna, dat zes thuisduels op rij ongeslagen was: 1-3.