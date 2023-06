Hockeysters grijpen koppositie na ruime zege op Nieuw-Zeeland

Door de zege kan Oranje de eindzege nauwelijks meer ontgaan. De nummer 1 van de wereld passeerde met de overwinning op de ’Kiwi’s’ het al uitgespeelde Argentinië en heeft nog duels met Duitsland, hetzelfde Nieuw-Zeeland en België (tweemaal) achter de hand.

Eén zege is voldoende voor de derde eindoverwinning van Oranje. Alleen België kan de noorderburen nog achterhalen, maar dan moeten de Red Panthers liefst twee keer van Nederland zien te winnen. De laatste Belgische zege dateert van 2017. Sindsdien boekte Oranje dertien zeges en werd eenmaal gelijkgespeeld.

Frederique Matla. Ⓒ Pro Shots

Galavoorstelling

Nederland maakt fysiek een prima indruk, een dag nadat de ploeg ook al met een galavoorstelling Duitsland in het Amsterdamse Bos van het veld had geveegd (5-0). Opnieuw scoorde Oranje snel, na anderhalve minuut. Frédérique dribbelde in de cirkel een paar tegenstanders tureluurs en sloeg de bal met haar backhand diagonaal binnen. Matla, hersteld van een schouderblessure, maakt een even gedreven als uitstekende indruk.

In het tweede kwart was de wedstrijd al beslist, nadat Pien Dicke en Marente Barentsen de score verder opvoerden. Vooral de 3-0 mocht er zijn: Maria Verschoor dribbelde vanaf links fraai over de achterlijn en Barentsen, echt een aanwinst voor Oranje, kwam goed voor haar ’man’ en liet zich niet meer opzij zetten.

Honderd voor Veenendaal

De tweede helft was gezien het krachtsverschil een formaliteit, maar zo zal Anne Veenendaal het niet hebben beleefd. De goalie van Amsterdam, na rust in het veld gekomen, speelde in haar thuisstadion haar honderdste interland. Veenendaal, die op 2 augustus 2015 voor Oranje debuteerde, wist de nul echter niet te houden, zoals ze in 49 voorgaande interlands wel had gedaan.

De goalie had de pech dat de arbiters de goal van Hannah Cotter goedkeurden, terwijl de bal door Rose Tynan toch echt onrechtmatig hoog was voorgegeven.

Eerder had de Amsterdamse ploeggenote van Veenendaal, Marijn Veen (4-0), de marge opgevoerd naar vier.