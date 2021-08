Vitesse rommelt zich naar play-off Conference League

Met de driepunter heeft Vitesse ook zijn steentje bijgedragen aan de opmars van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranking. De overwinning in Ierland was pas de vierde zege van Vitesse in de laatste twintig Europese wedstrijden. En de eerste in een uitwedstrijd, sinds Bob Peeters de Arnhemmers in 2002 liet juichen bij Rapid Boekarest (0-1).

In de eerste minuut leek het weer een teleurstellende avond in Europa te worden voor Vitesse, toen Mickey Duffy de Ieren op voorsprong bracht. Tot opluchting van Vitesse ging de vlag omhoog voor buitenspel. Op tv-beelden leek daar geen sprake van te zijn, maar in de Europese voorronden is er geen VAR, dus het vlagsignaal was leidend.

In vergelijking met de wedstrijd in Arnhem had trainer Thomas Letsch centraal achterin Tomas Hajek, die schuld had aan een Ierse tegengoal, vervangen door Dominik Oroz. De geschorste Loïs Openda werd vervangen door Oussama Darfalou.

Het was in het stadion van Shamrock Rovers een rommelig duel, waarin Vitesse gelukkig op voorsprong kwam. Een schot van Nikolai Frederiksen werd gekraakt en landde pardoes voor de voeten van Matus Bero, die de 0-1 liet aantekenen. Wat Vitesse in Arnhem naliet, snel de 0-2 maken, lukte wel in Dublin. De van Stade Rennais gehuurde Yann Gboho liet zijn grote individuele kwaliteiten zien.

Daarmee leek Vitesse op rozen te zitten, maar het niveau van de Arnhemmers na rust was bedroevend. In plaats van de matige Ieren weg te tikken, schonk de ploeg van Letsch de tegenstander vertrouwen door legio slordigheden. Er ontstonden meerdere hachelijke situaties voor het Vitesse-doel, maar het leek allemaal net goed af te lopen, totdat de Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux ineens de bal op de stip legde na een onschuldig duel. Patrick Hoban benutte de buitenkans, waarna er een hectische slotfase volgde, waarin de nieuwe Vitesse-doelman Markus Schubert meerdere keren de reddende engel moest zijn. En zo brachten de Arnhemmers met de hakken over de sloot de zege over de meet, wat geen reclame was voor het Nederlandse voetbal, want FC Dundalk staat slechts zevende in de zwakke Ierse competitie.

Met meer geluk dan wijsheid kon Vitesse dan eindelijk weer eens juichen in een Europese uitwedstrijd, maar de ploeg van trainer Thomas Letsch zal tegen Anderlecht een hoger niveau moeten halen om niet bij voorbaat kansloos te zijn.